W. Va. Boys and Girls Basketball A.P. Poll released

PARKERSBURG, W.Va. (WTAP) -

The Associated Press polls for West Virginia boy’s and girl’s basketball teams have been released. Here are the latest standings.

BOYS POLLS

CLASS AAAA

1. Morgantown (7) 5-3

2. George Washington (2) 5-0

3. Jefferson (1) 5-0

4. Parkersburg South 7-1

5. Hedgesville 6-0

6. South Charleston 3-2

7. Musselman 4-1

8. University 4-5

9. Martinsburg 3-2

(tie) Cabell Midland 4-3

CLASS AA

1. Poca (10) 6-1

2. St. Marys 7-0

3. Williamstown 6-2

4. Bluefield 4-2

5. Ravenswood 7-1

6. South Harrison 6-0

7. Charleston Catholic 2-3

8. Chapmanville 4-4

9. Mingo Central 4-2

10. Wyoming East 1-3

GIRLS POLLS

CLASS AAAA

1. Huntington (10) 7-0

2. Morgantown 9-1

3. Wheeling Park 10-1

4. Cabell Midland 6-2

5. Greenbrier East 8-0

6. Princeton 7-1

7. Buckhannon-Upshur 6-2

8. George Washington 5-1

9. Capital 4-2

10. Parkersburg 4-3

CLASS AA

1. Parkersburg Catholic (9) 8-0 99 1

2. Frankfort 7-0 84 2

3. Wyoming East (1) 4-2 83 3

4. Petersburg 6-1 71 4

5. St. Marys 5-4 48 5

6. Summers County 7-3 42 9

7. Mingo Central 6-2 40 6

8. Ritchie County 5-3 31 7

9. Charleston Catholic 2-2 27 8

10. Williamstown 2-2 18 10

