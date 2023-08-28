Washington County November Election races, candidates announced
WASHINGTON COUNTY, Ohio (WTAP) – November is a big month for politics in Washington County.
Several big races will decide who holds key positions at the county and municipal levels.
The General Election will be held on Tuesday, Nov. 7, 2023.
Some of the races on the ballot include municipal court judges, mayors, city council seats, township trustees, school board members, and more.
Below is a full list of races and the candidates who have announced they are running.
Judge of Municipal Court
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Shoshanna Brooker
Randall Jedlink
Mayor - BELPRE CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Susan J. Abdella (R)
Romel Henderson (D)
Alan Millhone
James Nelson
President of Council - BELPRE CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Larry K. Martin (R)
Member of Council at Large - BELPRE CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 3 - TERM COMM 01/01/24
David E. Ferguson (R)
Nathaniel S. Godfrey (R)
Michael L. Lorentz (D)
Penne L. Riffle (R)
City Director of Law - BELPRE CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Thomas P. Webster (D)
Mayor - MARIETTA CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Anne Labes
Joshua D. Schlicher (R)
President of Council - MARIETTA CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
David Grande (D)
Susan L. Vessels (R)
Auditor - MARIETTA CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Alison Arocho
Sherri J. Hess (R)
Member of Council At Large - MARIETTA CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 3 - TERM COMM 01/01/24
William Farnsworth (D)
Harley Noland (D)
Kevin M. Paskawych (D)
Ben Rutherford
Cassidi Shoaf (R)
City Director of Law - MARIETTA CITY
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Paul G. Bertram, Iii (R)
Mayor - BEVERLY VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Jim Ullman
Member of Council - BEVERLY VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Derrick Huck
Edgar L. Kegley, Jr
Board of Public Affairs-Beverly - BEVERLY VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Stacey N. Brooks
Rodney J. Strahler
Mayor - LOWELL VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Charity Clutter
David Hanes
Clerk - Treasurer - LOWELL VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
NO CANDIDATE FILED
Member of Council - LOWELL VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Steven Weber
Board of Public Affairs-Lowell - LOWELL VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
NO CANDIDATE FILED
Mayor - LOWER SALEM VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
NO CANDIDATE FILED
Clerk - Treasurer - LOWER SALEM VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
NO CANDIDATE FILED
Member of Council - LOWER SALEM VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
NO CANDIDATE FILED
Mayor - MACKSBURG VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
NO CANDIDATE FILED
Clerk - Treasurer - MACKSBURG VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
NO CANDIDATE FILED
Member of Council - MACKSBURG VILLAGE
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
NO CANDIDATE FILED
Mayor - NEW MATAMORAS
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Shane M. Bellville
Terry A. Dunn
Clerk - Treasurer - NEW MATAMORAS
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Carol Evans Danver
Member of Council - NEW MATAMORAS
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Jane Beattey
John W. Bellville
Jay Berentz
Chase Cline
Rick Dusky
Danny Lemasters
Paul Joseph Spears
Board of Public Affairs - NEW MATAMORAS
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
William F. Creighton
Joseph Farnsworth
Township Trustee - ADAMS TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Joshua Harris
Township Fiscal Officer - ADAMS TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Carrie Tullius
Township Trustee - AURELIUS TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 UNEXPIRED TERM TO END 12/31/25
Randy Hesson
Markel D. Smith
Township Trustee - AURELIUS TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Denver Hesson
Bill Mincks
Township Fiscal Officer - AURELIUS TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Darla L. Haas
Township Trustee - BARLOW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 UNEXPIRED TERM TO END 12/31/25
Charles F. Seaman
Township Trustee - BARLOW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
John P. Hannan
Township Fiscal Officer - BARLOW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Jack H. Marks
Township Trustee - BELPRE TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Dan A. Mason
Township Fiscal Officer - BELPRE TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Paula M. Smith
Toni L. Smith
Jenni Young
Township Trustee - DECATUR TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Rick Kemper
Trent Yoho
Township Fiscal Officer - DECATUR TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Rebecca Layfield
Township Trustee - DUNHAM TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Aaron Fleming
Dustin Maze
Township Fiscal Officer - DUNHAM TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Garry Marks
Township Trustee - FAIRFIELD TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Patrick E. Gates
Township Fiscal Officer - FAIRFIELD TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Martin B. Clark
Township Trustee - FEARING TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Becky Moore
Township Fiscal Officer - FEARING TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Beth Bauerbach
Township Trustee - GRANDVIEW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Robert B. Shapley
Township Fiscal Officer - GRANDVIEW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Jody Buegel
Kimberly Ann Butler
Township Trustee - INDEPENDENCE TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Michael Dalrymple
Township Fiscal Officer - INDEPENDENCE TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Karen L. Eddy
Township Trustee - LAWRENCE TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
David R. Lauer
Township Fiscal Officer - LAWRENCE TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Jerrilyn Kirkbride (WRITE-IN)
Township Trustee - LIBERTY TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Kevin A. Greene
Samuel Harris
Leroy A. Schroeder
Township Fiscal Officer - LIBERTY TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Miranda Fleeman
April D. Greene
Jeanne M. Kerns
Judy Mercer
Township Trustee - LUDLOW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Ryan Grimes
Jarod L. Kiggans
Brent Weckbacher
Township Fiscal Officer - LUDLOW TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Jeanetta Berentz
Township Trustee - MARIETTA TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 UNEXPIRED TERM TO END 12/31/25
Mike Hill
Township Trustee - MARIETTA TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Jerry Stevens
Township Fiscal Officer - MARIETTA TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
NO CANDIDATE FILED
Township Trustee - MUSKINGUM TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Chris Archer
Bill Mason
Alex Pfaff
Brian E. Pracht
Township Fiscal Officer - MUSKINGUM TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
V Pamela Lankford
Township Trustee - NEWPORT TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Robert B. Edgar
Rick Seevers
Township Fiscal Officer - NEWPORT TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Bonnie Hockenberry
Township Trustee - PALMER TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Richard A. Adams
Township Fiscal Officer - PALMER TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Shannon Rae Schott
Township Trustee - SALEM TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Clinton Miller
Dustin Schott
Township Fiscal Officer - SALEM TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Janet Bever
Township Trustee - WARREN TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Dan Foy
Paul Mason
Joseph Wellspring
Township Fiscal Officer - WARREN TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Amy Mckenzie
Paula J. Webb
Township Trustee - WATERFORD TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Doug Mccutcheon
Township Fiscal Officer - WATERFORD TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Lori Schilling
Township Trustee - WATERTOWN TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Joe Huck
Township Fiscal Officer - WATERTOWN TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Annette Schott
Township Trustee - WESLEY TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Tyler Hearn
Township Fiscal Officer - WESLEY TWP
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 04/01/24
Tracy J. Kennedy
Membr of Governing Board of Educational Service Center - OHIO VALLEY ESC
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Mary R. Hess
Trina L. Jackson
Member of Board of Education - BELPRE CITY SCHOOL
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Larry Lorentz
Frank Meredith
Cathy Odonnell
Member of Board of Education - CALDWELL EXEMPTED
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Donna Fogle
Randy Lowe
Justin Seebach
Denitra Warner
Member of Board of Education - CALDWELL EXEMPTED
VOTE FOR NO MORE THAN 1 UNEXPIRED TERM TO END 12/31/25
Brandon Crock
Member of Board of Education - FORT FRYE LOCAL
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Karri Schilling
Kevin L. Worthington
Member of Board of Education - FRONTIER LOCAL
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Anthony Brooker
Adam Snyder
Member of Board of Education - MARIETTA CITY SCHOOL
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Russell Garrison
Member of Board of Education - MORGAN COUNTY SCHOOL
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
NO CANDIDATE FILED
Member of Board of Education - WARREN LOCAL
VOTE FOR NO MORE THAN 2 - TERM COMM 01/01/24
Jesse C. Roush
Debbie West
Adam J. Wynn
Member of Board of Education - WOLF CREEK LOCAL
VOTE FOR NO MORE THAN 3 - TERM COMM 01/01/24
Greg Adams
Hugh A. Arnold
Jerry L. Barnett
Member of Board of Education - WOLF CREEK LOCAL
VOTE FOR NO MORE THAN 1 UNEXPIRED TERM TO END 12/31/25
Matthew M. Hansell
First Ward Council Member - BELPRE FIRST WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Alexandra M. Lowe (WRITE-IN)
William W. Locke
Second Ward Council Member - BELPRE SECOND WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Erica Campbell (WRITE-IN)
Richard Seebaugh (WRITE-IN)
Third Ward Council Member - BELPRE THIRD WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Lyndsay Dennis
Fourth Ward Council Member - BELPRE FOURTH WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
John J. Ambrozy
First Ward Council Member - MARIETTA FIRST WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Michael J. Scales
Second Ward Council Member - MARIETTA SECOND WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Bret Allphin
Third Ward Council Member - MARIETTA THIRD WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Bill Gossett
Fourth Ward Council Member - MARIETTA FOURTH WARD
VOTE FOR NO MORE THAN 1 - TERM COMM 01/01/24
Geoff Schenkel
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